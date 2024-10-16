Ночью россияне атаковали Киев беспилотниками: что известно

Ночью 16 октября российские войска атаковали ударными БПЛА Киев. Воздушная тревога в столице длилась более двух часов – 22:36 до 00:52.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"После однодневного перерыва впервые за почти 50 дней российские войска вновь возобновили террор ударными БпЛА по гражданским городам Украины. В частности, враг пытался атаковать беспилотными летательными аппаратами и Киев", — подчеркнул руководитель КМВА Сергей Попко.

По его словам, все БПЛА, угрожавшие Киеву, были обезврежены на подступах к столице. По состоянию на 07:30 информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Как сообщалось, утром 16 октября россияне атаковали Киевщину "Шахедами". В области раздались взрывы – работали силы ПВО.

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