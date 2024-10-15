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Киевщину атаковали вражеские беспилотники: в КОВА сообщили детали

Киевщину атаковали вражеские беспилотники: в КОВА сообщили детали

На Киевщине в ночь на 15 октября работали силы ПВО / Коллаж ТСН.ua

Падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов.

Очередная ночная тревога, длившаяся почти два часа, объявлялась на Киевщине из-за атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Руководитель КОВА сообщил, что в регионе работали силы ПВО. Цели уничтожены.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

Пострадавших нет.

Падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов.

Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий вражеской атаки.

"Обращаюсь к каждому жителю области. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будьте ответственны и находитесь в укрытиях, пока опасность не пройдет", — подчеркнул Кравченко.

Напомним, в ночь на 15 октября Россия атаковала Украину дронами и ракетами.

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