Киевщину атаковали вражеские беспилотники: в КОВА сообщили детали

Падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов.
Очередная ночная тревога, длившаяся почти два часа, объявлялась на Киевщине из-за атаки вражеских беспилотников.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
Руководитель КОВА сообщил, что в регионе работали силы ПВО. Цели уничтожены.
Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.
Пострадавших нет.
Падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов.
Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий вражеской атаки.
"Обращаюсь к каждому жителю области. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будьте ответственны и находитесь в укрытиях, пока опасность не пройдет", — подчеркнул Кравченко.
Напомним, в ночь на 15 октября Россия атаковала Украину дронами и ракетами.
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