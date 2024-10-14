Элитные поместья, квартиры и офисы: родня заместителя Кличко скупила кучу недвижимости

Родственники заместителя мэра Киева Кличко Владимира Прокопива владеют рядом объектов коммерческой и жилой недвижимости.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Прокопов является депутатом Киевсовета с 2014 года, а с 2021 года занимает должность заместителя мэра Виталия Кличко по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

По информации журналистов, в Киевский городской совет Прокопов пришел из бизнеса. Много лет он являлся помощником народных депутатов, в том числе Петра Порошенко.

"Следовательно в властные круги он попал небедным человеком: семья имела дом и квартиру в столице, новые автомобили, средства на счетах и т.д. Но именно за 10 лет Прокопива на топ-должностях активы чиновника и близких ему людей по количеству и по качеству совершили космический рывок", – отмечают в Bihus.Info.

Как утверждается в расследовании, по состоянию на сегодняшний день у Прокопива и его семьи есть огромный дом в коттеджном городке "Коник", еще один дом в "Новой Ходосовке", квартиры в новых ЖК, а такое сотни квадратов коммерческой площади в многочисленных новостройках.

Первую партию недвижимости в столице скупил тесть Прокопива. В 2015 году на него оформили компанию ООО "ОП СЕРВИС", а на компанию менее чем за год — квартиру и офисы в общей сложности около 600 кв.м. в разных районах.

Теща Прокопива стала владелицей частного дома в КГ "Новая Ходосовка". Его площадь – около 190 кв.м., а ориентировочная рыночная стоимость по состоянию на дату покупки – от 180 тыс. дол.

На жену Прокопива – Веру лично оформлено огромное коммерческое помещение в ЖК Теремки, которое обошлось ей в 13 млн грн. Также Вера Прокопив проинвестировала трехкомнатную квартиру в ЖК Хэппи Хаус.

Также журналисты утверждают, что супруга Прокопива на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину, 25 февраля 2022 года, приобрела элитную квартиру в новом лакшере комплексе на Печерске ЖК "Signature".

Сам Прокопив утверждает, что "является экспертом по недвижимости и просто умеет правильно торговаться".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.