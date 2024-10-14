В Киеве мужчина накачал 12-летнюю девочку психотропами и изнасиловал в гараже: как его накажут

В Киеве 42-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, а перед этим заманил ее в гараж и обманом заставил употребить психотропное вещество.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. В ведомстве отметили, что насильник проведет за решеткой 14 лет.



"За поддержание публичного обвинения ювенальными прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева объявлен обвинительный приговор 42-летнему жителю Киева за незаконное лишение свободы малолетнего лица, введение в его организм психотропного вещества, которое хранил, и изнасилование (ч. 4 ст. 152, ч. 2). ст. 146, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст.

В ведомстве сообщили, что прокуроры в суде доказали, что в апреле 2023 года мужчина во время переписки с девочкой в мессенджере Telegram договорился с ней о встрече, после чего путем психологического давления заставил пойти с ним в гараж, где, удерживая вопреки ее воле, обманом заставил употребить психотропное вещество и изнасиловал.



"Обвиняемый приговорен к 14 годам лишения свободы. Сведения о нем будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве", — отметили в Киевской городской прокуратуре.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Напомним, в Голосеевском районе Киева мужчина ограбил и изнасиловал девушку в подземном переходе недалеко от промзоны. Несмотря на то, что все происходило около 17 часов вечера, людей вокруг не было, поскольку это место расположено недалеко от промзоны и прохожих там обычно немного.

Убил и изнасиловал 11-летнюю девочку! В Днепре суд огласил приговор извергу!

Читайте также: