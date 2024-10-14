В Киеве эвакуировали работников Министерства финансов Украины из-за сообщений о минировании — СМИ

В Киеве здание Министерства финансов Украины эвакуируют в связи с информацией о возможном заминировании.

Об этом сообщили УП источники в Минфине.

"В связи с получением сообщения о минировании просим покинуть здание Министерства финансов для проведения соответствующих мер реагирования", — говорится в сообщении.

Сообщалось, что полиция провела проверку на объектах органов государственной власти и местного самоуправления, по которым поступили анонимные сообщения о минировании. Отмечалось, что сил и средств у полиции хватало.

Напомним, 14 октября в Украину поступили сообщения о возможном минировании государственных учреждений и учебных заведений в Киеве, Чернигове, Сумах, Житомире, Львове, Запорожье, Ивано-Франковске и других городах. Взрывотехники и кинологи работают на местах.

Кроме того, в Киевском апелляционном суде приостановили работу из-за уведомлений о заминировании, происходит эвакуация работников. Также в Сумах сообщили о заминировании десяти государственных учреждений, а во Львове – учебных заведений. Полиция проводит проверки по всем указанным местам.

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