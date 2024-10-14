В Киевской области маршрутка влетела в припаркованный ГАЗ: двое мужчин, стоявших рядом, погибли на месте

Водитель маршрутного такси Mercedes Benz не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с припаркованным автомобилем ГАЗ.

В Киевской области и произошло смертельное ДТП с двумя погибшими на автодороге Макаров-Бородянка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области и поведали детали аварии.

"14 октября, около 06:10 часов, в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге сообщением Макаров-Бородянка. Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси Mercedes Benz не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с припаркованным автомобилем ГАЗ", – говорится. в сообщении.

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В результате аварии, мужчины 33-х и 26-ти лет, стоявшие перед автомобилем ГАЗ, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Следователи следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Киеве водитель Mercedes влетел в летнюю площадку ресторана с людьми. Пострадали четыре человека, один из которых находится в больнице. Как рассказал сам водитель, он просто хотел "потягаться с другой тачкой", но не справился с управлением. Более того, он не собирался извиняться за содеянное, а начал хвастаться, что работает с "Океаном Эльзы" и "все порешает". Водитель предложил потерпевшим деньги.

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