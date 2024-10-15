Київщину атакували ворожі безпілотники: у КОВА повідомили деталі

Чергова нічна тривога, що тривала майже дві години, оголошувалася на Київщину через атаку ворожих безпілотників.

Про це повідомив керівник Київської обласної військовой адміністрації Руслан Кравченко.

Керівник КОВА повідомив, що у регіоні працювали сили ППО. Цілі знищені.

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Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

Постраждалих немає.

Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів.

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків ворожої атаки.

"Звертаюся до кожного мешканця області. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будьте відповідальні та перебувайте в укриттях поки небезпека не мине", – наголосив Кравченко.

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня Росія атакувала Україну дронами і ракетами.

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