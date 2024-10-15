В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в Киеве раздаются взрывы

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Поздним вечером 15 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей.
Воздушные силы предупредили, что в Киевской области находятся вражеские "Шахеды". Поэтому в районе столицы возможна работа ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вражеские БПЛА зафиксированы над Троещиной. Могут работать силы ПВО.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — добавил начальник Киевской ГВА Сергей Попко.
Между тем, местные жители сообщают о серии взрывов в столице.
По информации мониторинговых каналов, опасность от "Шахедов" есть также для жителей столичных Нивок, Куреневки и Оболони.
Ситуация с вражескими "Шахедами" по состоянию на 23:01 выглядит так:
Напомним, 15 октября днем по Украине распространялась воздушная тревога. Тогда в Воздушных силах сообщали о ракетной опасности. Около 21:00 в Киевской области также включали сирены из-за угрозы беспилотников.
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