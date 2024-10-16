Россияне атакуют Киевщину "Шахедами": раздаются взрывы

В области с утра фиксировали российские дроны.

В Киевской области более 10 часов продолжается воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов". Утром в регионе раздались взрывы — сработали силы ПВО.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", — подчеркнули в ОВА.

Отметим, что в Киевской области сирены раздаются с 20:33 15 октября. Утром 16 октября ПС снова предупредили о "Шахедах" на территории области. По информации мониторинговых чатов, БПЛА фиксировали вблизи Фастова, в Белоцерковском районе, а также вблизи Вишневого. Жулян и Борщаговка.

Как сообщалось, ночью россияне атаковали Киев беспилотниками. Воздушная тревога в столице длилась более двух часов – 22:36 до 00:52.

Читайте также:

164 боевых столкновения за сутки! Массированные обстрелы прифронтовых регионов!