Вночі росіяни атакували Київ безпілотниками: що відомо

Вночі 16 жовтня російські війська атакували ударними БпЛА Київ. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години - 22:36 до 00:52.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"Після одноденної перерви вперше за майже 50 днів, російські війська знов поновили терор ударними БпЛА по цивільних містах України. Зокрема, ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами і Київ", - наголосив керівник КМВА Сергій Попко.

За його словами, усі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці. Станом на 07:30 інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Як повідомлялося, зранку 16 жовтня росіяни атакували Київщину "Шахедами". В області пролунали вибухи - працювали сили ППО.

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