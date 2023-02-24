На Киевщине 24 февраля будут раздаваться громкие взрывы

В пятницу, 24 февраля, в Киевской области будут раздаваться громкие взрывы. В Вышгородском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Громко может быть в северном пригороде столицы.

"Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие", — отметили в КМВА.

Напомним, в Киеве разворачивают "спящие" блокпосты. Военные провели плановые учения по развертыванию и превращению их в опорные пункты.

Трасса смерти, которая была последней надеждой на жизнь: как киевляне спасались от войны по дороге на Житомир

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