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На Киевщине 24 февраля будут раздаваться громкие взрывы

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
3616
Время на прочтение
1 мин
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На Киевщине 24 февраля будут раздаваться громкие взрывы

Фото: Киевская ОВА

Жителей Киевской области призывают сохранять спокойствие.

В пятницу, 24 февраля, в Киевской области будут раздаваться громкие взрывы. В Вышгородском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Громко может быть в северном пригороде столицы.

"Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие", — отметили в КМВА.

Напомним, в Киеве разворачивают "спящие" блокпосты. Военные провели плановые учения по развертыванию и превращению их в опорные пункты.

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