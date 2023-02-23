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В Киевской области раздались взрывы: в ОВА прокомментировали

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
5429
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области раздались взрывы: в ОВА прокомментировали

Фото: Associated Press

Жители области сообщали о звуках взрывов.

В четверг, 23 февраля, в Киевской области во время воздушной тревоги сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в пресс-службе ОВА.

"Жители Киевщины! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или безопасных местах до отбоя", — отмечают в сообщении.

К слову, жители пригорода Киева во время воздушной тревоги сообщали в Сети о взрывах.

Напомним, 23 февраля около 11:00 объявили воздушную тревогу в Киевской и Черниговской областях. По данным мониторинговых групп, воздушную тревогу, скорее всего, объявили из-за воздушного объекта неизвестного типа, предварительно БпЛА.

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Дата публикации
Просмотры
5429
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