В Киевской области раздались взрывы: в ОВА прокомментировали

Жители области сообщали о звуках взрывов.
В четверг, 23 февраля, в Киевской области во время воздушной тревоги сработала противовоздушная оборона.
Об этом сообщили в пресс-службе ОВА.
"Жители Киевщины! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или безопасных местах до отбоя", — отмечают в сообщении.
К слову, жители пригорода Киева во время воздушной тревоги сообщали в Сети о взрывах.
Напомним, 23 февраля около 11:00 объявили воздушную тревогу в Киевской и Черниговской областях. По данным мониторинговых групп, воздушную тревогу, скорее всего, объявили из-за воздушного объекта неизвестного типа, предварительно БпЛА.
Читайте также:
- К северной границе двигаются колонны техники РФ: военные обратились к украинцам
- В окружении Путина есть агенты украинской разведки: Буданов рассказал, что известно
- Мобилизация 2023: повестки не по месту учета и регистрации – что делать и куда идти