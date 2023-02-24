На Київщині 24 лютого лунатимуть гучні вибухи

У п'ятницю, 24 лютого, на Київщині лунатимуть гучні вибухи. У Вишгородському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Гучно може бути в північному передмісті столиці.

"Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", - зазначили в КМВА.

Нагадаємо, у Києві розгортають "сплячі" блокпости. Військові провели планові навчання по розгортанню та перетворення їх на опорні пункти.

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