В Киеве раздаются взрывы: работает ПВО

Сегодня, 23 февраля, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Впоследствии местные сообщили о звуках взрывов.

В пригороде Киева прогремели взрывы - в столице отработала система ПВО.

Об этом сообщают местные и Киевская ОГА.

"Жители Киевской области! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или безопасных местах до отбоя", - написала местная власть.

В свою очередь, мониторинговые ресурсы сообщили, что целью был вражеский беспилотник или воздушный шар с угловым отражателем.

Напомним, в центре Одессы утром 23 февраля также прогремел взрыв. Однако известно, что это не связано с вражескими атаками. Одесситы предполагают, что в одном из домов возник пожар.

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