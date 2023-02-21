Школы призвали перейти на дистанционку из-за угрозы ударов со стороны РФ: что решили в Киеве и области

Местные органы и учебные заведения могут самостоятельно принимать решения по формату занятий от 22 до 24 февраля.

Министерство образования обратилось к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений с рекомендацией перейти на дистанционную форму обучения в период с 22 по 24 февраля. Это связано с опасностью ударов со стороны войск РФ.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлетт.

"С целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала войны России против Украины, обратился к начальникам областных и Киевской городской военных администраций, руководителям учебных заведений с рекомендацией с 22 по 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс в учебных заведениях в дистанционном формате", — заявил Шкарлетт.

Отмечается, что местные органы власти и учебные заведения могут самостоятельно принимать решения о формате занятий.

Киев – смешанный формат

Школы столицы продолжат работу в смешанном режиме с 22 февраля. По решению родителей ребенок в любой день может остаться дома и подключиться к урокам онлайн.

Как сообщили в КГГА, образовательные учреждения Киева работают в таком формате с начала учебного года. Дистанционные уроки организованы как параллельный процесс, а во всех школах оборудованы укрытия.

"Также нужно учесть и тот факт, что предприятия и ведомства в эти дни будут работать в обычном режиме, а это значит, что оставить детей, особенно младшего возраста, родителям будет не на кого", — заявили в Департаменте образования и науки города.

Киевская область – дистанционное обучение

Решение о переходе на онлайн-обучение было принято в Киевской областной военной администрации в связи с угрозой ракетных атак 22-24 февраля. В школах Киевской области занятия будут проводить дистанционно со среды до конца недели.

В частности, мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что заведения среднего образования в ближайшие дни переходят на отдаленный режим, однако детские сады будут работать в обычном режиме.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ считают, что враг не будет массово применять авиацию в годовщину вторжения РФ в Украину. "Если говорить о массированной атаке на Киев сотнями самолетов – этого не будет", — сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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