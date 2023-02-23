У Києві лунають вибухи: працює ППО

Сьогодні, 23 лютого, у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Згодом місцеві повідомили про звуки вибухів.
У передмісті Києва пролунали вибухи — у столиці відпрацювала система ППО.
Про це повідомляють місцеві та Київська ОВА.
"Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою", - написала місцева влада.
Своєю чергою, моніторингові ресурси повідомили, що ціллю був ворожий безпілотник або повітряну кулю з кутовим відбивачем.
Нагадаємо, у центрі Одеси вранці 23 лютого також пролунав вибух. Однак відомо, що це не пов'язано з ворожими атаками. Одесити припускають, що в одному з будинків виникла пожежа.
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