Звірства окупантів у Бучі: правоохоронці ідентифікували 91 військового РФ

Правоохоронці встановили особи вже 91 російського військовослужбовця, причетного до скоєння злочинів у Бучі Київської області.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін поінформував конгресменів США під час відвідування Бучі.

Під час окупації російська армія скоїла в Бучанському районі понад 9 000 воєнних злочинів, понад 1 700 цивільних осіб загинуло, із них близько 700 у Бучі.

"Після звільнення ми виявили масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей. Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя "руского миру" та режиму РФ, який засновано на повній зневазі до принципів прав людини та гуманітарного права", – розповів Костін.

Наразі триває робота щодо притягнення до відповідальності всіх причетних.

Вбивства цивільних у Бучі

Управління верховного комісара ООН з прав людини на початку грудня 2022 року повідомило, що під час окупації Бучі російські війська вбили щонайменше 73 цивільних. Ще 105 можливих вбивств ворожою армією очікують підтвердження.

Суд в Україні виніс вирок у вигляді 12 років ув’язнення двом російським військовим, які катували жінок і дітей у Бучанському районі.

Журналісти ідентифікували 22-х російських військових, які вбивали цивільних у Бучі під час окупації міста в березні 2022 року. Це бійці 234-го десантно-штурмового полку РФ.

У Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів. У звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях.

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