Школи закликають перейти на дистанційку через загрозу ударів з боку РФ: що вирішили у Києві та області

Місцеві органи влади та навчальні заклади можуть самостійно ухвалювати рішення щодо формату занять від 22 до 24 лютого.

Міністерство освіти звернулося до керівників ОВА та керівників закладів освіти з рекомендацією перейти на дистанційну форму навчання в період від 22 до 24 лютого. Це пов'язано із загрозою ударів з боку військ РФ.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

"З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі", - заявив Шкарлет.

Зазначається, що місцеві органи влади та навчальні заклади можуть самостійно ухвалювати рішення щодо формату занять.

Київ – змішаний формат

Школи столиці продовжать працювати у змішаному режимі від 22 лютого. За рішенням батьків дитина в будь-який день може залишитися вдома та підключитися до уроків онлайн.

Як повідомили в КМДА, освітні заклади Києва працюють у такому форматі від початку навчального року. Дистанційні уроки організовані, як паралельний процес, а у всіх школах обладнані укриття.

"Також треба врахувати і той факт, що підприємства та відомства в ці дні працюватимуть у звичайному режимі, а це означає, що залишити дітей, особливо молодшого віку, батькам буде ні на кого», – заявили в Департаменті освіти та науки міста.

Київська область – дистанційне навчання

Рішення про перехід на онлайн-навчання ухвалили в Київській обласній військовій адміністрації у зв'язку з загрозою ракетних атак 22-24 лютого. У школах Київщини заняття проводитимуть дистанційно від середи до кінця тижня.

Зокрема, мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що заклади середньої освіти найближчими днями переходять на віддаленний режим, проте дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ вважають, що ворог не буде масово застосовувати авіацію в річницю вторгнення РФ до України. "Якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків – цього не буде", - сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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