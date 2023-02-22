В Києві жінка здавала російській ФСБ позиції українських військових: як її покарали

У Києві до восьми років засудили жінку, яка здавала російським спецслужбам місця дислокації українських військових.

У Києві жінка здавала співробітнику російського ФСБ місця дислокації українських військових. За це її засуджено до восьми років в’язниці.

Про це повідомили в Київський обласній прокуратурі.

Як стало відомо, жінка здійснювала фото-та відеозйомку об’єктів, на яких розміщувалися підрозділи Збройних Сил України на території Києва та Київської області. Вже після цього цю інформацію вона разом з координатами надсилала через мессенджер співробітнику ФСБ РФ.

Окупанти, своєю чергою, використовували ці дані для координації дій військових РФ щодо корегування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури судом визнано винною жінку у несанкціонованому поширенні інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Їй призначено покарання – 8 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою”, - розповіли в Київський обласній прокуратурі.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили особи вже 91 російського військовослужбовця, причетного до скоєння злочинів у Бучі Київської області.

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