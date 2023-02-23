У Києві пролунали вибухи: в ОВА прокоментували

Мешканці області повідомляли про звуки вибухів.
У четвер, 23 лютого, на Київщині під час повітряної тривоги спрацювала протиповітряна оборона.
Про це повідомили у пресслужбі ОВА.
"Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою", - наголошують у повідомленні.
До слова, мешканці передмістя Києва під час повітряної тривоги повідомляли у Мережі про вибухи.
Нагадаємо, 23 лютого близько 11:00 оголосили повітряну тривогу на Київщині та Чернігівщині. За даними моніторингових груп, повітряну тривогу, швидше за все, оголосили через повітряний об‘єкт невідомого типу, попередньо БпЛА.
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