Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві пролунали вибухи: в ОВА прокоментували

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
3110
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві пролунали вибухи: в ОВА прокоментували

Фото: Associated Press

Мешканці області повідомляли про звуки вибухів.

У четвер, 23 лютого, на Київщині під час повітряної тривоги спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомили у пресслужбі ОВА.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою", - наголошують у повідомленні.

До слова, мешканці передмістя Києва під час повітряної тривоги повідомляли у Мережі про вибухи. 

Нагадаємо, 23 лютого близько 11:00 оголосили повітряну тривогу на Київщині та Чернігівщині. За даними моніторингових груп, повітряну тривогу, швидше за все, оголосили через повітряний об‘єкт невідомого типу, попередньо БпЛА. 

Читайте також:

Малюнки Бенксі на Київщині - тепер під охороною

Малюнки Бенксі на Київщині - тепер під охороною

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3110
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація