Зверства окупантов в Буче: правоохранители идентифицировали 91 военного РФ

Правоохранители установили личности уже 91 российского военнослужащего, причастного к совершению преступлений в Буче Киевской области.

Об этом генеральный прокурор Андрей Костин проинформировал конгрессменов США во время посещения Бучи.

Во время оккупации российская армия совершила в Бучанском районе более 9000 военных преступлений, более 1700 гражданских лиц погибли, из них около 700 в Буче.

"После освобождения мы обнаружили массовые захоронения с изуродованными телами мужчин, женщин, детей. Пытки, убийства, сексуальное насилие. Это и есть настоящее лицо "русского мира" и режима РФ, который основан на полном пренебрежении принципами прав человека и гуманитарного права", – рассказал Костин.

В настоящее время продолжается работа по привлечению к ответственности всех причастных.

Убийства гражданских в Буче

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в начале декабря 2022 сообщило, что во время оккупации Бучи российские войска убили по меньшей мере 73 гражданских. Еще 105 возможных убийств вражеской армией ожидают подтверждения.

Суд в Украине вынес приговор в виде 12 лет заключения двум российским военным, которые пытали женщин и детей в Бучанском районе.

Журналисты идентифицировали 22 российских военных, которые убивали гражданских в Буче во время оккупации города в марте 2022 года. Это бойцы 234 десантно-штурмового полка РФ.

В Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, находившихся под оккупацией россиян, продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей. В освобожденных от окупантов населенных пунктах Киевской области тела погибших гражданских обнаруживают в братских могилах, подвалах и колодцах.

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