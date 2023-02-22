В Киеве женщина сдавала российской ФСБ позиции украинских военных: как ее наказали

В Киеве к восьми годам приговорили женщину, которая сдавала российским спецслужбам места дислокации украинских военных.

В Киеве женщина сдавала сотруднику российского ФСБ места дислокации украинских военных. За это она приговорена к восьми годам тюрьмы.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Как стало известно, женщина осуществляла фото- и видеосъемку объектов, на которых размещались подразделения Вооруженных сил Украины на территории Киева и Киевской области. Уже после этого эту информацию она вместе с координатами отправляла через мессенджер сотруднику ФСБ РФ.

Оккупанты, в свою очередь, использовали эти данные для координации действий военных РФ по корректировке нанесения ими ракетных и авиационных ударов по этим объектам.

“За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры судом признана виновной женщина в несанкционированном распространении информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Ей назначено наказание – 8 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей”, — рассказали в Киевской областной прокуратуре.

Напомним, что правоохранители установили личности уже 91 российского военнослужащего, причастного к совершению преступлений в Буче Киевской области.

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