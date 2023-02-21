Бил по голове пистолетом и изнасиловал: под Киевом мужчина жестоко издевался над своей соседкой

В настоящее время злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.

В селе Старые Петровцы под Киевом 50-летний мужчина жестоко издевался над женщиной – он бил ее по голове пистолетом и изнасиловал.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"Бил по голове пистолетом, изнасиловал. Мерзавца, который жестоко издевался над женщиной, по горячим следам задержали полицейские Киевщины. 50-летнего насильника разоблачили в селе Старые Петровцы, где он и совершил сексуальное насилие над 40-летней соседкой", — написал глазник .

В настоящее время злоумышленник был помещен в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Позиция полиции была и остается принципиальной относительно разоблачения сексуальных преступлений. Надеюсь, что и правосудие будет к насильникам безжалостным", — добавил Небытов.

Напомним, в Киеве нашли без вести пропавшую 18-летнюю девушку. Ее искали два года.

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