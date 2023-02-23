В Киеве более 80 кошек из приюта могут оказаться без крова: что случилось (фото)

Работники Команды стерилизации бездомных животных вместе с более чем 80 котами нуждаются в новом помещении для приюта четырехлапых.

В Киеве более 80 кошек могут оказаться без крова. Поэтому работники приюта, которые занимаются этими животными, просят неравнодушных о помощи.

Об этом сообщается на странице Команды стерилизации бездомных животных в Facebook.

"Дорогие наши друзья, мы можем остаться на улице, более 80 кошек! У нас катастрофа! Нам дали месяц на выселение из помещения, которое мы снимаем и нам некуда идти. Я не знаю как передать состояние, в котором мы находимся. Мы в авральном режиме ищем помещение. Через два дня пересмотрели разные варианты. Есть одно, на которое мы очень рассчитываем, но пока не знаем, сдаст ли владелец его под наши нужды", — говорится в сообщении зооволонтеров.

Работники приюта открыли сбор средств, ведь за месяц им необходимо найти помещение и обустроить его, организовать переезд и привести в порядок ранее арендованное помещение.

По словам ззозахинсиков, деньги им необходимы для:

уплаты аренды за 1 и последний месяц, оплаты риэлтора;

обустройства помещения;

для переезда, а именно аренды грузовой машины для боксов;

косметического ремонта помещения, ранее находившегося в аренде.

"Мы не представляем, как мы это все вытащим, мы не знаем, где взять на все это средства. Это просто какая-то сплошная черная полоса. За последние месяцы одни неприятности, потери, постоянное истощение и страх. Мы умоляем о помощи. Пожалуйста, помогите нам со всем этим справиться. Также будет необходима помощь руками, но на это будет отдельное сообщение, когда мы будем знать, куда переезжать. Не бросайте нас, пожалуйста, будьте с нами, поддержите нас, любая помощь для нас необходима и ценна", — отметили зооволонтеры.

Помочь Команде стерилизации бездомных животных можно по следующим реквизитам:

Наш PayPal a_skuratova@ukr.net

ПриватБанк 4731 2196 3115 8528

Скуратова Анна Владимировна

Монобанк 5375 4114 0433 3614

Скуратова Анна Владимировна

https://send.monobank.ua/jar/4Af3H8UCCb

Номер карты банки

5375 4112 0340 2545

Напомним, ранее мы рассказывали, как женщина лишилась кота, потому что тот был очень добрым и ласковым.

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