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С начала войны дети и ВПЛ получили помощь на сумму 520 тыс. грн — IDEALE

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С начала войны дети и ВПЛ получили помощь на сумму 520 тыс. грн — IDEALE

Также команда стоматологической клиники продолжает помогать воинам ВСУ.

С начала войны дети, ВПЛ и воины ВСУ получили стоматологическую помощь от IDEALE на сумму более 520 тыс. грн. Об этом говорится на странице клиники в соцсети.

Команда столичной стоматологической клиники за счет собственных сил и ресурсов продолжает и дальше бесплатно лечить детей, потерявших родителей в результате военных действий оккупантов в Украине, а также оказывать бесплатную неотложную помощь воинам ВСУ.

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Также за время войны киевская клиника IDEALE заблаговременно направила в государственную казну более 250 тыс. грн налогов по условиям государственного гранта на закупку медицинского оборудования, полученного в 2022 году. Кроме того, за период с февраля 2022 года клинике удалось не просто сохранить всех своих работников, но и пригласить в свою команду специалистов, ставших в результате вынужденными внутренними переселенцами.

Клиника современной стоматологии и эстетической медицины IDEALE работает 14 лет, количество работников составляет 30 человек.

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Дата публикации
Просмотры
118
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