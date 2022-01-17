Мэр Киева Кличко второй раз заболел COVID-19

Поскольку Виталий Кличко вакцинирован, то надеется на легкое течение болезни.
Мэр Киева второй раз заболел COVID-19.
Поскольку Виталий Кличко вакцинирован, то надеется на легкое течение болезни.
Об этом киевский голова сообщил в Telegram.
Мэр Киева отметил, что самоизолировался, лечится и работает из дома.
"Друзья! Новость для меня — неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на легкое течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома. Пожалуйста, берегите себя! Потому что вирус — агрессивный и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила", — написал Кличко.
Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон" более заразен, чем "Дельта", он поражает молодых людей, но риск попасть с ним в больницу — меньший, по сравнению с инфицированием "Дельта"-штаммом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
Читайте также:
- Бустерная COVID-прививка: кому нужно, какие вакцины подходят лучше и защищает от "Омикрона"
- "Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине
- В Киеве владелец квартиры сдает комнату-балкон за 4 тысячи гривен: фото
- "Вели раздетую нанятые молодые люди": жительница снесенного общежития в Киеве рассказала, как ее семью выгнали на улицу