Мэр Киева Кличко второй раз заболел COVID-19

Поскольку Виталий Кличко вакцинирован, то надеется на легкое течение болезни.

Мэр Киева второй раз заболел COVID-19.

Поскольку Виталий Кличко вакцинирован, то надеется на легкое течение болезни.

Об этом киевский голова сообщил в Telegram.

Мэр Киева отметил, что самоизолировался, лечится и работает из дома.

"Друзья! Новость для меня — неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на легкое течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома. Пожалуйста, берегите себя! Потому что вирус — агрессивный и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила", — написал Кличко.

Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон" более заразен, чем "Дельта", он поражает молодых людей, но риск попасть с ним в больницу — меньший, по сравнению с инфицированием "Дельта"-штаммом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Читайте также: