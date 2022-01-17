Мороз и солнце: прогноз погоды в Киеве на неделю, 17-23 января

Мороз и солнце: прогноз погоды в Киеве на неделю, 17-23 января

Практически каждый день в столице прогнозируют осадки.

Погода в Киеве в течение недели, 17-23 января, будет снежной и морозной. Осадки прогнозируют почти каждый день. Иногда из-за облаков будет выглядывать солнце.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

В понедельник, 17 января, утром и днем будет идти дождь со снегом, а вечером прогнозируют снег. Кроме того, скорость ветра усилится до 15-24 м/с. Температура воздуха в течение суток -3 +1 градус.

Вторник, 18 января, будет облачным. Снег прогнозируется только ночью. Температура воздуха -4 -2 градуса. Ветер северо-западного направления, 5 м/с.

В среду, 19 января, облачный день и вечер в Киеве придут на смену ясному утру. Без осадков. Температура воздуха -6 -1 градус. Ветер западный, 3-10 м/с.

В четверг, 20 января, в столицу вернется снег. Осадки прогнозируют только ближе к вечеру. Температура воздуха -2 +2 градуса. Ветер юго-западный, 3-10 м/с.

С пятницы, 21 января, по воскресенье, 23 января, в Киеве будет идти мелкий снег. Облака затянут небо, но иногда будет выглядывать солнце. Температура воздуха от -1 до -5 градусов. Ветер северо-западный, 3-10 м/с.

Напомним, что сегодня, 17 января, "Гидрометцентр" предупреждает украинцев о погодной опасности: сильный ветер.

Sinoptik.ua

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