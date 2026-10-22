Ракетная атака на Киев: попадание в объект инфраструктуры и пострадавшие

Ракета / © ТСН.ua

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Вечером 21 октября российские кафиры нанесли ракетный удар по Киеву . В Дарницком районе зафиксировано попадание на территории объекта транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

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По его словам, на место попадания отправились экстренные службы.

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Впоследствии мэр Киева сообщил о пострадавших в результате российской атаки.

«Шесть пострадавших в результате ракетной атаки врага на столицу вечером 21 октября. Четверо раненых медики госпитализировали», — отметил Кличко.

Пока информация о масштабах повреждений объекта транспортной инфраструктуры и других последствиях удара уточняется.

Напомним, 21 октября, российская армия снова атаковала Киев. В Святошинском районе произошло попадание в высотку , погибли люди. Беспилотник попал в дом на уровне 20 этажа, после чего вспыхнул пожар. В помещении обнаружили тела 28-летнего мужчины и 30-летней женщины.

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