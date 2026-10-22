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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ракетная атака на Киев: попадание в объект инфраструктуры и пострадавшие

Вечером 21 октября русские войска атаковали Киев ракетами. В результате удара пострадали шесть человек, четверо из них попали в больницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Вечером 21 октября российские кафиры нанесли ракетный удар по Киеву . В Дарницком районе зафиксировано попадание на территории объекта транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

По его словам, на место попадания отправились экстренные службы.

Впоследствии мэр Киева сообщил о пострадавших в результате российской атаки.

«Шесть пострадавших в результате ракетной атаки врага на столицу вечером 21 октября. Четверо раненых медики госпитализировали», — отметил Кличко.

Пока информация о масштабах повреждений объекта транспортной инфраструктуры и других последствиях удара уточняется.

Напомним, 21 октября, российская армия снова атаковала Киев. В Святошинском районе произошло попадание в высотку , погибли люди. Беспилотник попал в дом на уровне 20 этажа, после чего вспыхнул пожар. В помещении обнаружили тела 28-летнего мужчины и 30-летней женщины.

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