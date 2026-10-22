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Ракетная атака на Киев: попадание в объект инфраструктуры и пострадавшие
Вечером 21 октября русские войска атаковали Киев ракетами. В результате удара пострадали шесть человек, четверо из них попали в больницу.
Вечером 21 октября российские кафиры нанесли ракетный удар по Киеву . В Дарницком районе зафиксировано попадание на территории объекта транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .
По его словам, на место попадания отправились экстренные службы.
Впоследствии мэр Киева сообщил о пострадавших в результате российской атаки.
«Шесть пострадавших в результате ракетной атаки врага на столицу вечером 21 октября. Четверо раненых медики госпитализировали», — отметил Кличко.
Пока информация о масштабах повреждений объекта транспортной инфраструктуры и других последствиях удара уточняется.
Напомним, 21 октября, российская армия снова атаковала Киев. В Святошинском районе произошло попадание в высотку , погибли люди. Беспилотник попал в дом на уровне 20 этажа, после чего вспыхнул пожар. В помещении обнаружили тела 28-летнего мужчины и 30-летней женщины.