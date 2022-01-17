Мер Києва Кличко вдруге захворів на COVID-19

Оскільки Віталій Кличко вакцинований, то сподівається на нескладний перебіг хвороби.

Мер Києва вдруге захворів на COVID-19.

Оскільки Віталій Кличко вакцинований, то сподівається на нескладний перебіг хвороби.

Про це київський голова повідомив у Telegram.

Мер Києва зазначив, що самоізолювався, лікується та працює з дому.

"Друзі! Новина для мене - невтішна. Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому. Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус - агресивний і розповсюджується швидко. Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил", - написав Кличко.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу "Омікрон" є більш заразним, ніж "Дельта", він вражає ще молодших людей, але ризик потрапити з ним до лікарні - менший, порівняно із інфікуванням "Дельта"-штамом.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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