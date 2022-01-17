В Киеве поднимется сильный ветер и приморозит: какой будет погода в понедельник, 17 января

Температура воздуха опустится до -3 градусов.
Погода в Киеве в понедельник, 17 января, весь день будет облачной и ветреной. Также прогнозируют осадки.
Об этом сообщает сайт Sinoptik.
Утром и днем ожидается дождь со снегом, вечером будет идти снег. Кроме того, скорость ветра усилится до 15-24 м/с. Температура воздуха в течение суток -3 +1 градус.
Отметим, что 17 января почти на всей территории Украины будет падать снег, мокрый снег, будут наблюдаться вьюги. По прогнозу синоптиков, ветер принесет холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом.
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