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В Киеве поднимется сильный ветер и приморозит: какой будет погода в понедельник, 17 января

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В Киеве поднимется сильный ветер и приморозит: какой будет погода в понедельник, 17 января

УНИАН

Температура воздуха опустится до -3 градусов.

Погода в Киеве в понедельник, 17 января, весь день будет облачной и ветреной. Также прогнозируют осадки.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Утром и днем ожидается дождь со снегом, вечером будет идти снег. Кроме того, скорость ветра усилится до 15-24 м/с. Температура воздуха в течение суток -3 +1 градус.

Отметим, что 17 января почти на всей территории Украины будет падать снег, мокрый снег, будут наблюдаться вьюги. По прогнозу синоптиков, ветер принесет холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом.

© Sinoptik.ua
Sinoptik.ua

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