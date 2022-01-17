Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось: статистика на 17 января

В столице подтверждено 345 256 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 17 января в Киеве зафиксировано 510 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 107 случаев больше, чем 16 января (403 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 345 256 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 327 265 человек ( 615 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 8 371 человек (7 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 189 236 случаев COVID-19 (132 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 180 085 человек ( 46 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 778 человек (0 за сутки)

Напомним, американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что пандемия COVID-19 пойдет на убыль сразу после всплеска нового штамма коронавируса "Омикрон".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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