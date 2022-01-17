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В Киеве у входа в метро "Вокзальная" обнаружено окровавленное тело мужчины

В Киеве у входа в метро "Вокзальная" обнаружено окровавленное тело мужчины

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В Киеве у входа в метро "Вокзальная" обнаружено окровавленное тело мужчины

УНИАН

Сейчас на месте работают врачи и правоохранители.

В Киеве у входа в метро "Вокзальная" обнаружено тело мужчины.

Очевидцы говорят, что человек весь в крови.

Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный".

Сейчас на месте работают врачи и правоохранители.

© Киев Оперативный
Киев Оперативный

Подробности и причины происшествия уточняются.

Напомним, на Южной Борщаговке мужчину зарезали прямо посреди улицы. Потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться, в результате чего получил ножевые ранения.

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