В Киеве у входа в метро "Вокзальная" обнаружено окровавленное тело мужчины

Сейчас на месте работают врачи и правоохранители.

В Киеве у входа в метро "Вокзальная" обнаружено тело мужчины.

Очевидцы говорят, что человек весь в крови.

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Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный".

Сейчас на месте работают врачи и правоохранители.

Киев Оперативный

Подробности и причины происшествия уточняются.

Напомним, на Южной Борщаговке мужчину зарезали прямо посреди улицы. Потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться, в результате чего получил ножевые ранения.

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