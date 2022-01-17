В Киеве у входа в метро "Вокзальная" обнаружено окровавленное тело мужчины

Сейчас на месте работают врачи и правоохранители.
В Киеве у входа в метро "Вокзальная" обнаружено тело мужчины.
Очевидцы говорят, что человек весь в крови.
Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный".
Сейчас на месте работают врачи и правоохранители.
Подробности и причины происшествия уточняются.
Напомним, на Южной Борщаговке мужчину зарезали прямо посреди улицы. Потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться, в результате чего получил ножевые ранения.
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