Лукьяновское СИЗО могут сделать отелем — Малюська

В одной части СИЗО еще будут удерживать заключенных, а в старом, 200-летнему корпусе планируют открыть отель.

Лукьяновское СИЗО Киева могут перепрофилировать в отель.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська интервью в "РБК-Украина".

По его словам, Лукьяновское СИЗО можно было бы продать, как и другие тюрьмы, но пока там сейчас содержится много заключенных.

"Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим на Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", — сказал Малюська.

Глава Минюста пояснил, что речь идет об изменении назначения только части СИЗО. Сначала закроют старый 200-летний корпус — так называемую "Катьку". Заключенных переведут в Борисполь.

"Мы планировали сделать там отель, скорее всего", — отметил министр.

Малюська объяснил, что для создания музея это помещение очень большое и очень дорогое. Другая часть Лукьяновского изолятора ближайшие лет 5-6 еще будет функционировать.

Ранее в Сети показали, как выглядят камеры в Лукьяновском СИЗО после ремонта.

В Лукьяновском СИЗО отремонтировали старые помещения за счет аренды платных камер

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