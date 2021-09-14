В Киеве неизвестный сообщил о заминировании здания одного из вузов: видео

Студентов и преподавателей эвакуировали.
В Подольском районе Киева неизвестный сообщил о заминировании здания Киевского института бизнеса и технологий.
Студентов и преподавателей эвакуировали.
Инцидент произошел по адресу: переулок Звездный, 1/5.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
На видео можно увидеть, как студенты покидают здание.
На месте происшествия находятся правоохранители и спасатели.
Напомним, 10 сентября ученик позвонил в службу "101" и сообщил о заминировании Полтавской школы №38.