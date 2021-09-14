скриншот с видео

В Киеве неизвестный сообщил о заминировании здания одного из вузов: видео

Студентов и преподавателей эвакуировали.

В Подольском районе Киева неизвестный сообщил о заминировании здания Киевского института бизнеса и технологий.

Студентов и преподавателей эвакуировали.

Инцидент произошел по адресу: переулок Звездный, 1/5.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

На видео можно увидеть, как студенты покидают здание.

На месте происшествия находятся правоохранители и спасатели.

Напомним, 10 сентября ученик позвонил в службу "101" и сообщил о заминировании Полтавской школы №38.

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