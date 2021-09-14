В Киеве обнаружили конфеты с опасным веществом: что это за сладости

В Киеве обнаружили конфеты с опасным веществом: что это за сладости

Содержание вещества в шоколадных конфетах не соответствует норме.

В Киеве 3 сентября обнаружили опасные конфеты, в которых завышено содержание транзитных кислот. В Госпродпотребслужбе напомнили о необходимости изъятия продукции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным ведомства, производитель сладостей — ТМ "Риконд". В конфетах повышенное содержание транзитных кислот.

Сообщается, что эти сладости экспортировались из Украины через город Ровно в Литву. Экспортер: ДПФ "ЭКОТЕХНИКА-М", их офис находится в Киеве.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что процедура изъятия продукции, несоответствующей требованиям, должна проводиться немедленно с информированием в срок не менее двух рабочих дней.

Ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов рассказал, что недавно он устроил проверку магазинов в Одессе и был неприятно поражен. В одном из магазинов он заметил несколько упаковок просроченного печенья. А в составе этого продукта часто есть вредные добавки: Е102, Е110, Е122, Е124.

Максим Несмеянов считает, что на этикетке с такой продукцией нужно писать предупреждения, как это делают на упаковках из-под сигарет, в частности: "влияет на активность и внимание детей" или "вызывает аллергическую реакцию". В то же время подчеркивает специалист, цена такого продукта — более ста гривен за килограмм. Часто производители идут на хитрость и "Е-шки" скрывают под названиями: "сорбат калия" или "уротропин".

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