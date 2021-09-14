Лук'янівське СІЗО можуть зробити готелем — Малюська

В одній частині СІЗО ще будуть утримувати в'язнів, а у найстарішому, 200-річному корпусі планують відкрити готель.

Лук'янівське СІЗО Києва можуть перепрофілювати в готель.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська інтерв'ю в "РБК-Україна".

За його словами, Лук'янівське СІЗО можна було б продати, як і інші в'язниці, але наразі там зараз утримується багато ув'язнених.

"Зараз в ньому міститься більше двох тисяч осіб, а той об'єкт, який ми йому на заміну будуємо на Бориспільській трасі, буде розрахований на одну тисячу. Відповідно, тисяча ще залишиться в Лук'янівці", — сказав Малюська.

Очільник Мін’юсту пояснив, що йдеться про зміну призначення тільки частини СІЗО. Спочатку закриють найстаріший 200-річний корпус — так звану "Катьку". В’язнів переведуть до Борисполя.

"Ми планували зробити там готель, скоріш за все", — зазначив міністр.

Малюська пояснив, що для створення музею це приміщення дуже велике і дуже дороге. Інша частина Лук'янівського ізолятора найближчі років 5-6 ще функціонуватиме.

Раніше у Мережі показали, який вигляд мають камери в Лук'янівському СІЗО після ремонту.

У Лук'янівському СІЗО відремонтували старі приміщення за рахунок оренди платних камер

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