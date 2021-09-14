У Києві виявили цукерки з небезпечною речовиною: що це за солодощі

У Києві виявили цукерки з небезпечною речовиною: що це за солодощі

Вміст речовини у шоколадних цукерках не відповідає нормі.

У Києві 3 вересня виявили небезпечні цукерки, в яких завищено вміст транзитних кислот. У Держпродспоживслужбі нагадали про необхідність вилучення продукції.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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За даними відомства, виробник солодощів - ТМ "Ріконд". У цукерках завищений вміст транзитних кислот.

Повідомляється, що ці солодощі експортувалися з України через місто Рівне до Литви. Експортер: ДПФ "ЕКОТЕХНІКА-М", їх офіс перебуває в Києві.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що процедура вилучення продукції, що не відповідає вимогам, повинна проводитися негайно з інформуванням у термін не менше двох робочих днів.

Раніше виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розповів, що недавно він влаштував перевірку магазинів у Одесі та був неприємно вражений. В одній із крамниць він помітив кілька упакувань протермінованого печива. А у складі цього продукту часто є шкідливі добавки: Е102, Е110, Е122, Е124.

Максим Несміянов вважає, що на етикетці з такою продукцією потрібно писати попередження, як це роблять на упаковках з-під цигарок, зокрема: "впливає на активність і увагу дітей" або "викликає алергічну реакцію". Водночас наголошує фахівець, ціна такого продукту - понад сто гривень за кілограм. Часто виробники йдуть на хитрість та "Е-шки" приховують під назвами: "сорбат калію" або "уротропін".

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