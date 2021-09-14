скриншот з відео

У Києві невідомий повідомив про замінування будівлі одного з вишів: відео

Студентів та викладачів евакуювали.

У Подільському районі Києва невідомий повідомив про замінування будівлі Київського інституту бізнесу і технологій.

Студентів та викладачів евакуювали.

Інцидент стався за адресою: провулок Зоряний, 1/5.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

На відео можна побачити, як студенти залишають будівлю.

На місці події перебувають правоохоронці та рятувальники.

Нагадаємо, 10 вересня учень зателефонував до служби "101" та повідомив про замінування Полтавської школи №38.

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