"Флешмоб дикунів": у Києві дерево обвішують візками із супермаркету (фото)

Щоранку двірник візки знімає, а вночі вони знову з'являються.
У Києві дерево обвішують візками із супермаркету.
Щоранку двірнику доводиться візки знімати, але вночі вони з'являються знову.
Про це повідомив "Київ Оперативний".
"Починаючи від 1 вересня щодня у сквері "Поляна" (перетин Янгеля та Борщагівської) якісь дикуни "обвішують" дерево візками з супермаркету. Щоранку двірник візки знімає, а вночі вони знову з'являються", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві підлітки "культурно" відпочили у фітнес-парку "Озеро Лебедине". Вони зламали гойдалки і вирвали лавку.