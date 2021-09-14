"Флешмоб дикунів": у Києві дерево обвішують візками із супермаркету (фото)

Щоранку двірник візки знімає, а вночі вони знову з'являються.

У Києві дерево обвішують візками із супермаркету.

Щоранку двірнику доводиться візки знімати, але вночі вони з'являються знову.

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Про це повідомив "Київ Оперативний".

Київ Оперативний

"Починаючи від 1 вересня щодня у сквері "Поляна" (перетин Янгеля та Борщагівської) якісь дикуни "обвішують" дерево візками з супермаркету. Щоранку двірник візки знімає, а вночі вони знову з'являються", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві підлітки "культурно" відпочили у фітнес-парку "Озеро Лебедине". Вони зламали гойдалки і вирвали лавку.

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