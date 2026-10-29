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- Київ
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У Києві знову лунають вибухи: перші деталі
Російські війська знову завдали ракетного удару по столиці.
У Києві пізно ввечері, 29 жовтня, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.
«Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», — попередили у КМВА.
«Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях», — додав мер Києва Віталій Кличко.
Своєю чергою, Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі, а потім — про балістичні ракети через Чернігівщину на Київ.
У моніторингових чатах уточнили, що балістику запускали з Брянська.
За інформацією моніторингових чатів, станом на момент публікації новини, по Києву було застосовано 6-8 балістичних ракет Іскандер-М/Циркон. Зазначається, що під атакою знову перебував лівий берег столиці — Дарницький та Дніпровський райони міста.
Перші деталі про наслідки прильотів
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі зафіксовано влучання в складські будівлі. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Екстрені служби прямують на місце.
Раніше експерт заявив, що лівий берег Києва виявився фактично відрізаний від правого після ударів РФ.