ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
946
Время на прочтение
1 мин

В Киеве снова раздаются взрывы: первые детали

Российские войска снова нанесли ракетный удар по столице.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Взрывы в Киеве 29 октября

Взрывы в Киеве 29 октября / © ТСН.ua

В Киеве поздно вечером, 29 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.

«Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — предупредили в КГВА.

«Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях», — добавил мэр Киева Виталий Кличко.

В свою очередь, Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера, а затем о баллистических ракетах через Черниговщину на Киев.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:40

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:40

В мониторинговых чатах уточнили, что баллистику запускали из Брянска.

По информации мониторинговых чатов, по состоянию на момент публикации новости по Киеву было применено 6-8 баллистических ракет Искандер-М/Циркон. Под атакой вновь находился левый берег столицы — Дарницкий и Днепровский районы города.

Первые детали о последствиях прилетов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе зафиксировано попадание в складские здания. В результате атаки вспыхнул пожар. Экстренные службы направляются на место.

Ранее эксперт заявил, что левый берег Киева оказался фактически отрезан от правого после ударов РФ.

Новость дополняется
Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie