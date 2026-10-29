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- Киев
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В Киеве снова раздаются взрывы: первые детали
Российские войска снова нанесли ракетный удар по столице.
В Киеве поздно вечером, 29 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.
«Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — предупредили в КГВА.
«Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях», — добавил мэр Киева Виталий Кличко.
В свою очередь, Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера, а затем о баллистических ракетах через Черниговщину на Киев.
В мониторинговых чатах уточнили, что баллистику запускали из Брянска.
По информации мониторинговых чатов, по состоянию на момент публикации новости по Киеву было применено 6-8 баллистических ракет Искандер-М/Циркон. Под атакой вновь находился левый берег столицы — Дарницкий и Днепровский районы города.
Первые детали о последствиях прилетов
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе зафиксировано попадание в складские здания. В результате атаки вспыхнул пожар. Экстренные службы направляются на место.
Ранее эксперт заявил, что левый берег Киева оказался фактически отрезан от правого после ударов РФ.