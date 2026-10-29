В Киеве снова раздаются взрывы: первые детали

Взрывы в Киеве 29 октября / © ТСН.ua

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В Киеве поздно вечером, 29 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.

«Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — предупредили в КГВА.

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«Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях», — добавил мэр Киева Виталий Кличко.

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В свою очередь, Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера, а затем о баллистических ракетах через Черниговщину на Киев.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:40

В мониторинговых чатах уточнили, что баллистику запускали из Брянска.

По информации мониторинговых чатов, по состоянию на момент публикации новости по Киеву было применено 6-8 баллистических ракет Искандер-М/Циркон. Под атакой вновь находился левый берег столицы — Дарницкий и Днепровский районы города.

Первые детали о последствиях прилетов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе зафиксировано попадание в складские здания. В результате атаки вспыхнул пожар. Экстренные службы направляются на место.

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Ранее эксперт заявил, что левый берег Киева оказался фактически отрезан от правого после ударов РФ.

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