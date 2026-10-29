Жители левого берега Киева должны дважды платить за одну поездку: люди требуют новый вид билета

Киевляне требуют новый пересадочный билет / © Associated Press

Реклама

В Киеве инициировали изменение системы оплаты проезда в коммунальном общественном транспорте. Жители левого берега возмущены, что из-за тревог должны платить дважды за поездку в транспорте.

На сайте Киевского городского совета появилась электронная петиция №14577 под названием «Преодолеть транспортную дискриминацию жителей левого берега Киева — сделать разовый билет пересадочным на 45 минут».

Реклама

В Киеве предлагают ввести единый 45-минутный билет с возможностью пересадок

Автором обращения выступил Александр Сергеевич Гречко. Документ был опубликован 26 октября. Сейчас петиция собрала 1486 голосов из 6000 необходимых для рассмотрения. До окончания сбора голосов остается 56 дней.

Реклама

Автор инициативы предлагает разрешить пассажирам осуществлять бесплатные пересадки между разными видами и маршрутами коммунального транспорта в течение 45 минут после приобретения и активации разового билета.

«В условиях длительных воздушных тревог и периодического перекрытия мостов из-за обстрелов киевляне упускают возможность быстро и предсказуемо передвигаться по городу. Кроме того, данная ситуация вызывает значительные перерасходы на пользование коммунальным общественным транспортом, которые КГГА и Киевсовет должны нивелировать», — пишет автор.

В петиции говорится, что такая ситуация наносит наибольший финансовый и логистический ущерб именно жителям левого берега Киева.

«Например, запрет движения по красной линии метрополитена во время тревог создает значительный транспортный и финансовый перекос, от которого больше всего страдают именно киевляне с левого берега», — отмечает автор.

Реклама

В петиции подробно разъяснены вынужденные двойные расходы пассажиров во время чрезвычайных ситуаций или воздушных тревог. Автор пишет, что за 30 гривен киевляне, пользующиеся красной веткой метро, не могут доехать с левого на правый берег, а деньги никто не возвращает.

«Получается, что у нас во время тревоги большая часть пассажиров Киева может бесплатно ездить в метро неограниченное количество раз, а пассажиры, которые едут по красной линии на левом берегу, вынуждены платить несколько раз в пределах одного маршрута», — отмечает автор петиции.

Внедрение 45-минутного билета позволило бы киевлянам продолжать поездку другим транспортом — в частности, автобусным маршрутом №1-М — без дополнительной оплаты.

В 2023 году мэр Киева пошел навстречу киевлянам, когда произошла авария на метро «Демеевская», и тогда городские власти ввели компенсацию средств за вынужденные пересадки из-за закрытия участка синей ветки метрополитена.

Реклама

Учитывая этот опыт, автор петиции призывает мэра Виталия Кличко и депутатский корпус Киевского городского совета принять аналогичное решение для всего коммунального транспорта.

Общественный транспорт в Киеве: последние новости

Из-за российских атак на мосты Киева столичный общественный транспорт постоянно курсирует с перебоями, задержками и ограничениями. Люди вынуждены переходить мосты пешком или передвигаться на электросамокатах.

При этом цены на такси в часы пик растут до неадекватных значений. Поездка между районами может обойтись до 2000 грн.

Несмотря на то, что в Киеве добавляют новые маршруты для разгрузки движения между правым и левым берегом, этих усилий не хватает, а киевлянам приходится несколько часов добираться домой.

Новости партнеров

Новости партнеров