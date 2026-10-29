Под угрозой находятся мосты Киева: как Россия может попытаться их разрушить — "Флэш"

Мост в Киеве / © Associated Press

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Российские ударные беспилотники представляют серьезную угрозу для мостов в Киеве, а установка защитных сеток не может обеспечить надежную защиту от таких атак. Наиболее эффективным решением было бы уничтожать дроны еще на подлете к столице, чтобы они не долетали до мостов и не создавали опасности для окружающей застройки.

Об этом советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов рассказал в комментарии изданию «Телеграф».

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По словам Бескрестнова, эффективность сеток, установленных на киевских мостах, вызывает сомнения. Он отметил, что их применение не поможет защитить сооружения от баллистических ракет, а сама конструкция заграждений выглядит ограниченной по охвату.

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«Лучше что-то делать, чем ничего не делать», — отметил советник президента, при этом поставив под сомнение целесообразность использования сеток без других средств противовоздушной обороны.

Он предположил, что изначально заграждения могли дополнять защиту мобильных огневых групп и турелей, препятствуя поражению этих средств беспилотниками. Однако после того, как остальные элементы обороны были убраны, оставив только сетки, эффективность такого решения стала еще менее очевидной.

Лучшая защита — не допустить дрон к мосту

Бескрестнов считает, что основной задачей должно быть уничтожение российских ударных беспилотников до того, как они приблизятся к мостам. Он пояснил, что сбитие дрона непосредственно возле сооружения также представляет опасность: горящий аппарат может упасть на жилой дом или взорваться вблизи гражданских объектов.

Среди средств борьбы с такими целями советник президента назвал экипажи с переносными зенитными ракетными комплексами Stinger, однако отметил, что их применение в городских условиях обходится дорого и сопряжено с риском.

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По его словам, Украина в настоящее время развертывает турели для защиты мостов. Ориентировочная дальность их эффективного действия составляет 1–1,5 км, поэтому они должны сбивать «Шахеды» при приближении к объектам, которые защищают.

В то же время, как рассказал Бескрестнов, российские беспилотники в последнее время пытались атаковать не только сами мосты, но и зенитные установки «Гепард», обеспечивающие их защиту.

Как Россия может пытаться разрушить мосты

По словам Бескрестнова, особую угрозу представляют российские беспилотники, оснащенные специальными кумулятивными боевыми частями. Он заявил, что Россия разработала боеприпас, предназначенный для поражения вантов — несущих элементов вантовых мостов.

По словам советника президента, российская сторона уже предпринимала попытки применить такую боевую часть против электрической опоры. Он предположил, что аналогичные средства могут использоваться для атак на ванты мостов.

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Бескрестнов отметил, что специалисты оценили прочность таких конструкций и установили, что они обладают определенным запасом прочности. Однако, по его словам, целенаправленные удары по вантам могут создавать риск разрушения вантовых мостов.

В то же время уничтожение обычного моста с помощью ударов представляет собой сложную задачу из-за значительного запаса прочности таких сооружений, подчеркнул эксперт.

В качестве примера он привел Антоновский мост вблизи Херсона, который российские и украинские войска неоднократно атаковали различными средствами поражения, в частности управляемыми авиабомбами.

По словам Бескрестнова, это сооружение долгое время выдерживало многочисленные удары. Однако опыт атак на мосты не означает, что все конструкции одинаково устойчивы к повреждениям, особенно если противник целенаправленно пытается поразить их ключевые несущие элементы.

Напомним, что после российских ударов по столичным мостам власти Киева приступили к поиску запасных маршрутов через Днепр. 27 октября Совет обороны города рассмотрел вопрос о строительстве новых водных переправ и о дополнительных мерах безопасности мостов.

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