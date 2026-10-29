Понтоны и дамбы не станут спасением для Киева вместо Южного моста

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В ночь на 27 октября Россия атаковалаКиев 16 баллистическими ракетами. Во время второй волны повреждения получил Южный мост, который соединяет левый и правый берега столицы и используется, в частности, для движения метро. После атаки транспорт на мосту был остановлен, а специалисты начали оценивать состояние конструкций.

Об этом пишет BBC News Украина.

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Насколько серьезно поврежден Южный мост

По информации Киевской городской государственной администрации, в результате удара повреждены элементы железобетонного пролетного строения, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации.

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Коммунальные службы выполняют первоочередные работы на участках, где не обнаружены критические повреждения. Основные кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи метрополитена уже возобновлены, а движение поездов было возвращено между станциями «Осокорки» и «Красный Хутор».

В то же время, окончательные выводы о состоянии сооружения должны сделать после технических обследований. Научно-исследовательские учреждения производят динамические испытания, геодезический контроль деформаций и проверочные расчеты.

Южный мост начали проектировать в 1983 году, а в эксплуатацию его ввели в конце 1990-го. Это важный транспортный переход, соединяющий густонаселенные районы левого берега с правобережными Выдубичами и обеспечивающий значительную часть автомобильного движения между двумя частями столицы.

Одна из его конструктивных особенностей — вантовая система. Стальные канаты, закрепленные между пилонами и мостовым полотном, поддерживают пролеты и помогают распределять нагрузку. По словам привлеченного к обследованию киевских мостов эксперта, отдельные повреждения не обязательно приводят к разрушению всего сооружения. В то же время, последствия зависят от места попадания, характера повреждений и масштабов повторных атак.

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Почему понтоны не смогут полноценно заменить мосты

После атак на столичные мосты правительство предложило создать резервные маршруты через Днепр. Среди вариантов — понтонные переправы и насыпные дамбы, которые должны дополнить существующую транспортную сеть в случае ограничения движения по мостам.

В середине октября министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник заявлял, что строительство таких переходов может занять до трех месяцев. По его оценке, они должны обеспечить минимум половину пропускной способности имеющихся мостов. Однако эксперты сомневаются, что этого показателя реально добиться.

Первая проблема — пропускная способность. Понтонная переправа имеет ограничения по погрузке и скорости движения, а автомобили должны не только заезжать на нее, но и беспрепятственно выезжать на другом берегу. Если транспорт будет накапливаться в длинных очередях, новый маршрут не сможет эффективно компенсировать потерю полноценного мостового перехода.

Вторая проблема — подъездная инфраструктура. Даже если саму переправу удастся быстро смонтировать, необходимо обустроить дороги, съезды и места для распределения транспортных потоков. Без этого понтон не решит проблему движения между берегами.

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Дополнительные вопросы возникают по тяжелым грузовикам и общественному транспорту. Понтонные конструкции не обязательно рассчитаны на нагрузки, характерные для интенсивного городского движения, а их работа зимой потребует отдельных технических решений и постоянного обслуживания.

Какие альтернативы рассматривают вместо понтонов

Кроме понтонных мостов власти рассматривают возможность обустройства насыпных дамб и использования дебаркадеров — плавучих платформ, которые могут выполнять функцию мостового перехода. По оценке эксперта по государственному управлению в сфере градостроительства Виктора Глебы, такие платформы могли бы стать одним из вариантов организации переправ между берегами и островами Днепра.

Однако в Украине сейчас не производят соответствующие железобетонные плавучие конструкции. Среди трудностей доступность металла, потребность в специализированных технических командах и регулярном обслуживании. Особенно сложным может оказаться зимний период, когда условия на реке меняются, а конструкции нуждаются в дополнительном контроле.

Еще один вариант, обсуждаемый в правительстве, — тоннель под Днепром. С технической точки зрения строительство подземных переходов возможно, однако это сложный и ресурсоемкий проект, который нельзя быстро реализовать как временное решение на случай повреждения мостов.

Также рассматривают дополнительные технические решения для поддержки уже существующих мостовых сооружений. В частности, для сохранения функциональности аварийного моста Метро используются специальные подпорные конструкции. Подобные технологии могут помочь поддерживать работу поврежденных построек, если результаты обследований позволят их применить.

Кто будет определять места для новых переправ

27 октября Совет обороны Киева рассмотрел реализацию проекта комбинированных водных переправ через Днепр и строительство подъездных путей к ним. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, инициатива принадлежит государству, а Кабинет министров уже принял соответствующее постановление. Место расположения переправ будет определять военное командование, а согласовать их, в частности, Киевская городская военная администрация.

Кличко отметил, что город должен предусмотреть на реализацию проекта 1 млрд. грн. В то же время, конкретные места расположения будущих переходов не разглашают из соображений безопасности.

Итак, создание резервных переправ — это не только вопрос быстрого монтажа понтонов. Следует учесть технические характеристики конструкций, пропускную способность, подъездные дороги, возможность эксплуатации зимой и потребность в постоянном обслуживании. Именно от этих факторов будет зависеть, насколько новые переходы могут поддержать движение через Днепр в случае дальнейших повреждений мостов.

Мосты Киева и альтернативные переправы — последние новости

После российских ударов по столичным мостам власти Киева взялись за поиск резервных маршрутов через Днепр. 27 октября Совет обороны города рассмотрел строительство новых водных переправ и дополнительные меры безопасности мостов. Речь идет не только о самих конструкциях, но и о подъездных путях и технических решениях, которые должны помочь сохранить работоспособность мостовых переходов на фоне атак на критическую инфраструктуру.

В то же время, эксперты предостерегают, что понтонные конструкции имеют ограниченную грузоподъемность и не смогут автоматически взять на себя весь поток частных автомобилей, общественного транспорта и грузовиков. К тому же без обустроенных подъездов по обоим берегам они могут создавать пробки вместо того, чтобы разгружать дороги. Именно поэтому понтонные переправы не смогут полноценно заменить мосты в Киеве даже если их удастся построить в относительно короткие сроки.

Проблема заключается не только в возможном разрушении мостов, но и способности поддерживать движение после частичных повреждений. Военный эксперт Иван Ступак объяснял, что российские атаки могут быть направлены на уменьшение пропускной способности транспортных переходов и усложнение логистики между берегами. Поэтому удары по мостам могут парализовать часть транспортных потоков Киева, даже если конструкции не будут разрушены полностью.

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