- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 747
- Время на прочтение
- 2 мин
Киев остановился в пробках: люди пересаживаются на самокаты, взлетели цены на такси — обновлено (фото, видео)
Транспортная ситуация в Киеве остается сложной из-за последствий российских обстрелов и пробок на главных артериях города.
В Киеве 29 октября снова возникли серьезные пробки на дорогах. Местные жители вынуждены пересаживаться на самокаты, чтобы вовремя добраться до работы.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы и «Новини.LIVE».
Пробки в Киеве 29 октября
В столице в четверг утром образовалась огромная пробка на Харьковском шоссе. Движение также существенно усложнено на Днепровской набережной — от Осокорков до моста Патона.
Из-за пробок некоторые люди пересекают мосты на электросамокатах, чтобы быстрее добраться до работы.
На выложенных в Сеть видео видны плотные пробки из автомобилей, среди которых видны легковые машины, общественный транспорт и большие грузовики.
Цены на такси в Киеве 29 октября
В то же время таксисты снова задрали цены на проезд в столице. Поездки по Киеву утром стоят от 700 до 1600 грн на фоне утренних пробок. Это происходит на фоне заявления премьер-министра Сергей Корецкого о том, что в городе службам такси запретили чрезмерно поднимать цены во время тревог или перекрытий.
Напомним, в результате атаки на Киев 27 октября получил значительные повреждения Южный мост: на видео было зафиксировано разбитое железобетонное перекрытие, погнутую арматуру и огромную сквозную воронку между трамвайными путями.
28 октября городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что Совет обороны Киева рассмотрел вопрос о реализации проекта строительства комбинированных водных переправ через Днепр стоимостью 1 млрд грн, а также разработку дополнительных технических мер по защите и безопасности мостов от российских обстрелов.