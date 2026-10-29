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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киев остановился в пробках: люди пересаживаются на самокаты, взлетели цены на такси — обновлено (фото, видео)

Транспортная ситуация в Киеве остается сложной из-за последствий российских обстрелов и пробок на главных артериях города.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Пробки и электросамокаты в Киеве 29 октября

Пробки и электросамокаты в Киеве 29 октября / © из соцсетей

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В Киеве 29 октября снова возникли серьезные пробки на дорогах. Местные жители вынуждены пересаживаться на самокаты, чтобы вовремя добраться до работы.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и «Новини.LIVE».

Пробки в Киеве 29 октября

В столице в четверг утром образовалась огромная пробка на Харьковском шоссе. Движение также существенно усложнено на Днепровской набережной — от Осокорков до моста Патона.

Из-за пробок некоторые люди пересекают мосты на электросамокатах, чтобы быстрее добраться до работы.

На выложенных в Сеть видео видны плотные пробки из автомобилей, среди которых видны легковые машины, общественный транспорт и большие грузовики.

Электросамокаты в Киеве / © из соцсетей

Электросамокаты в Киеве / © из соцсетей

Цены на такси в Киеве 29 октября

В то же время таксисты снова задрали цены на проезд в столице. Поездки по Киеву утром стоят от 700 до 1600 грн на фоне утренних пробок. Это происходит на фоне заявления премьер-министра Сергей Корецкого о том, что в городе службам такси запретили чрезмерно поднимать цены во время тревог или перекрытий.

Цены на такси в Киеве

Цены на такси в Киеве

Цены на такси в Киеве

Цены на такси в Киеве

Напомним, в результате атаки на Киев 27 октября получил значительные повреждения Южный мост: на видео было зафиксировано разбитое железобетонное перекрытие, погнутую арматуру и огромную сквозную воронку между трамвайными путями.

28 октября городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что Совет обороны Киева рассмотрел вопрос о реализации проекта строительства комбинированных водных переправ через Днепр стоимостью 1 млрд грн, а также разработку дополнительных технических мер по защите и безопасности мостов от российских обстрелов.

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