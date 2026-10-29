Лівий берег Києва фактично відрізаний від правого: експерт пояснив причини транспортної кризи в столиці

Після влучання у Південний міст транспортне сполучення між лівим та правим берегами в Києві значно ускладнилось / © vkurse.ua

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Пошкодження Південного мосту після російської атаки спричинило серйозні ускладнення руху між лівим і правим берегами столиці. Значна частина транспортного потоку спрямувалася на Дарницький міст, через що на під’їздах до переправи утворилися великі затори.

Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE.

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За оцінкою Куща, столиця не має достатньої кількості альтернативних шляхів сполучення через Дніпро. Він вважає, що лівий берег, де, за його оцінкою, проживає понад мільйон людей, значною мірою опинився відрізаним від правого.

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«Фактично лівий берег, де зараз проживає, я думаю, що більше мільйона осіб, значною мірою відрізаний від правого берега. І можна констатувати повну неготовність до цієї ситуації», — зазначив аналітик.

Йдеться не про повне припинення сполучення між берегами, а про різке зростання навантаження на доступні маршрути. На думку Куща, нинішня ситуація оголила проблеми транспортного планування столиці, які мали врахувати заздалегідь.

Які альтернативи мостам пропонує економіст

Кущ вважає, що Київ мав заздалегідь підготувати резервні варіанти перевезень на випадок пошкодження основних переправ. Серед можливих рішень він назвав понтонні переправи для вантажного транспорту, поромне сполучення та відновлення річкових перевезень.

На його думку, такі варіанти могли б частково розвантажити автомобільні мости й дати місту додаткові можливості для переміщення людей і вантажів у кризових умовах. Однак практична реалізація цих пропозицій залежить від безпеки, технічних можливостей, пропускної здатності та організації транспортної інфраструктури.

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Наразі значна частина автомобільного потоку, за словами аналітика, припадає на Дарницький міст. Це створює додаткове навантаження на під’їзні дороги й ускладнює пересування містом. Саме тому, на його думку, столиці потрібна не одна тимчасова схема об’їзду, а комплексна система альтернативних маршрутів.

Чому Кущ розкритикував Подільсько-Воскресенський міст

Окремо аналітик висловився про Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. На його думку, попри значні витрати на будівництво, споруда вже морально застаріла й не виконує повною мірою функцій, які від неї очікували.

Це оцінка самого Куща, а не офіційний висновок про технічний стан мосту. Проте його зауваження порушує ширше питання: наскільки транспортна інфраструктура Києва відповідає потребам міста та чи здатна вона забезпечити резервне сполучення в разі пошкодження однієї з ключових переправ.

Транспортна криза показала, що наявність кількох мостів не гарантує безперебійного руху, якщо після перекриття одного з них навантаження різко зростає на інших. Для столиці це означає потребу в довгостроковому плануванні, розвитку альтернативних маршрутів і підготовці до ситуацій, коли звичні транспортні зв’язки не працюватимуть.

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Південний міст Києва та транспортна криза — останні новини

Після російського удару по Південному мосту Київ шукає альтернативні способи сполучення між берегами Дніпра. Однак понтони, насипні дамби та плавучі платформи мають технічні обмеження, через які не здатні повноцінно замінити звичайний міст. У матеріалі BBC пояснюється, чому альтернативні переправи через Дніпро не можуть самі собою розв’язати транспортну проблему столиці.

Наслідки атаки виявилися серйознішими за тимчасові незручності для водіїв. Під час обстеження фахівці виявили пошкодження залізобетонних конструкцій, автомобільних проїздів, інфраструктури метро та інженерних мереж. Водночас на окремих ділянках критичних руйнувань не зафіксували, а для перевірки стану споруди продовжили обстеження пошкодженого Південного мосту та динамічні випробування конструкцій.

Поки рух переправою обмежений, навантаження на інші маршрути зростає, а водії шукають способи оминути затори. У Києві автомобільні черги розтягнулися на ключових магістралях, і частина містян почала пересіди́ти на електросамокати, щоб швидше дістатися місця призначення. Такі спроби об’їхати затори після пошкодження мосту показують, як пошкодження однієї важливої переправи впливає на повсякденні маршрути всього міста.

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