"Флешмоб дикарей": в Киеве дерево обвешивают тележками из супермаркета (фото)

"Флешмоб дикарей": в Киеве дерево обвешивают тележками из супермаркета (фото)

Каждое утро дворник тележки снимает, а ночью они снова появляются.

В Киеве дерево обвешивают тележками из супермаркета.

Каждое утро дворнику приходится тележки снимать, однако ночью они появляются снова.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный".

Киев Оперативный

"Начиная с 1 сентября ежедневно в сквере "Поляна" (пересечение Янгеля и Борщаговской) какие-то дикари "обвешивают" деревотележками из супермаркета. Каждое утро дворник тележки снимает, а ночью они снова появляются", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве подростки "культурно" отдохнули в фитнес-парка "Озеро Лебединое". Они сломали качели и вырвали скамейку.

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