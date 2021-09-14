"Флешмоб дикарей": в Киеве дерево обвешивают тележками из супермаркета (фото)

Каждое утро дворник тележки снимает, а ночью они снова появляются.
В Киеве дерево обвешивают тележками из супермаркета.
Каждое утро дворнику приходится тележки снимать, однако ночью они появляются снова.
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
"Начиная с 1 сентября ежедневно в сквере "Поляна" (пересечение Янгеля и Борщаговской) какие-то дикари "обвешивают" деревотележками из супермаркета. Каждое утро дворник тележки снимает, а ночью они снова появляются", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве подростки "культурно" отдохнули в фитнес-парка "Озеро Лебединое". Они сломали качели и вырвали скамейку.