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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
4880
Время на прочтение
1 мин

Взрыв прогремел в еще одном районе Киева

Взрыв в Днепровском районе Киева: мужчина получил ранения после контакта с подозрительным предметом.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Взрыв

Взрыв / © Facebook / Киевская городская администрация

В Днепровском районе Киева 3 апреля прогремел взрыв. Из-за этого получил ранения мужчина.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация и подтвердили в комментарии ТСН.ua в столичной полиции.

«В Днепровском районе в результате взрыва неустановленного предмета мужчина получил ранения. Мужчина поднял неустановленный предмет, обмотанный проволокой у гаражей», — говорится в заявлении КГГА.

Пострадавшего мужчину забрали в больницу. Обошлось без пожара.

По предварительным данным полиции, мужчина 1979 года рождения нашел капсюль и поджег его. Однако точную информацию, что именно нашел мужчина, еще предстоит уточнить.

В КГГА призвали людей, чтобы те в случае обнаружения подозрительных предметов не подходили к ним близко и не трогали, ведь это опасно.

В администрации также напомнили, что делать, если вы натолкнулись на такую находку:

  • сразу звоните по номеру «101»;

  • отметьте место находки;

  • отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;

  • дождитесь приезда специалистов и укажите месторасположение предмета;

  • не прикасайтесь к находкам и не позволяйте это делать другим;

  • не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и т.п.

Напомним, 3 апреля взрыв прогремел также на рынке в Деснянском районе Киева. Там погибли два человека.

Дата публикации
Количество просмотров
4880
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