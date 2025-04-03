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- Киев
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Взрыв прогремел в еще одном районе Киева
Взрыв в Днепровском районе Киева: мужчина получил ранения после контакта с подозрительным предметом.
В Днепровском районе Киева 3 апреля прогремел взрыв. Из-за этого получил ранения мужчина.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация и подтвердили в комментарии ТСН.ua в столичной полиции.
«В Днепровском районе в результате взрыва неустановленного предмета мужчина получил ранения. Мужчина поднял неустановленный предмет, обмотанный проволокой у гаражей», — говорится в заявлении КГГА.
Пострадавшего мужчину забрали в больницу. Обошлось без пожара.
По предварительным данным полиции, мужчина 1979 года рождения нашел капсюль и поджег его. Однако точную информацию, что именно нашел мужчина, еще предстоит уточнить.
В КГГА призвали людей, чтобы те в случае обнаружения подозрительных предметов не подходили к ним близко и не трогали, ведь это опасно.
В администрации также напомнили, что делать, если вы натолкнулись на такую находку:
сразу звоните по номеру «101»;
отметьте место находки;
отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;
дождитесь приезда специалистов и укажите месторасположение предмета;
не прикасайтесь к находкам и не позволяйте это делать другим;
не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и т.п.
Напомним, 3 апреля взрыв прогремел также на рынке в Деснянском районе Киева. Там погибли два человека.