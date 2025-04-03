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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Комендантский час в Киеве: сократят ли его на Пасху

В столице усилят меры безопасности.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Пасха является одним из самых главных христианских праздников

Пасха является одним из самых главных христианских праздников / © Getty Images

20 апреля христиане восточного и западного обрядов в Украине будут отмечать Воскресение Христово или Пасху.

В Киевской городской военной администрации рассказали, будут ли сокращать комендантский час на праздники, пишет «РБК-Украина».

Там отметили, что в Киеве на Пасху не будут сокращать комендантский час, ограничения будут действовать в привычном режиме с полуночи до 5 утра. В то же время в столице усилят меры безопасности.

«Режим комендантского часа в связи с пасхальными, а также другими праздничными, памятными днями не пересматривается. Дополнительно сообщаем, что в предыдущие годы на Пасху, Рождество Христово, а также в другие праздничные дни, сопровождаемые церковной службой в ночной период, действие комендантского часа не прекращалось. Следовательно, ограничения, касающиеся комендантского часа, будут действовать», — сообщили изданию в КГВА.

Также в ведомстве отметили, что во время мероприятий, посвященных Пасхе, усилят меры безопасности, а именно:

  • введут дополнительное патрулирование;

  • увеличат количество личного состава сотрудников Национальной полиции и других служб в местах скопления людей в связи с фактическим проведением массовых мероприятий.

Ранее мы писали, почему не изменили дату Пасхи в Украине: как рассчитывают ее христиане восточного и западного обрядов. Больше об этом читайте в новости.

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