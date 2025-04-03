В Киеве на рынке раздался взрыв: есть жертвы

Взрыв на рынке в Киеве 3 апреля / © Национальная полиция Украины

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Днем 3 апреля на рынке в Деснянском районе Киева раздался взрыв. Два человека погибли.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Информация о взрыве поступила сегодня в Деснянское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики", - говорится в сообщении.

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Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Профильные службы продолжают работать на месте.

Ранее и в Киеве задержали бывших работников банка, укравших 65 тысяч долларов со счета умершего.