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- Киев
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В Киеве на рынке раздался взрыв: есть жертвы
Предварительная версия – взрыв газа.
Днем 3 апреля на рынке в Деснянском районе Киева раздался взрыв. Два человека погибли.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Информация о взрыве поступила сегодня в Деснянское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Профильные службы продолжают работать на месте.
Ранее и в Киеве задержали бывших работников банка, укравших 65 тысяч долларов со счета умершего.